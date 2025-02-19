Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak karar

Boyabat'ta İtfaiye Personeline Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Boyabat'ta İtfaiye Personeline Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde itfaiye personeline yönelik yangın müdahale teknikleri ve güvenlik protokollerinin öğretildiği bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hasan Kara, eğitimlerin hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde itfaiye personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda, personele, yangınlara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmalarını sağlamak amacıyla itfaiye araçlarının kullanımı, yangın söndürme teknikleri, araç bakımı ve güvenlik protokolleri konularında eğitimler verildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, İtfaiye Müdürlüğü personeline özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

Bu tür eğitimlerin, hizmetlerin daha verimli yerine getirilmesine katkı sunacağına inandığını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Kurtarma ve yangın operasyonlarında personellerimiz, zaman zaman kendi hayatlarını bile tehlikeye atabilecek şekilde fedakarlık ve cesaretle bu işi yapıyor. İtfaiye personelimiz, şehrimizde yaşadığımız afetlerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla fedakarlıklarını gösterdi. İtfaiye Müdürlüğümüzün yükselen bir performansı var. Bu önemli hizmetleri özveri ile sürekli devam edecek. Personellerimizin aldığı ve alacağı bu eğitimlerle şehrimize çok önemli ve daha verimli hizmetler vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
img

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
img

Yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
img

Sibel Can'dan hayranlarını ikiye bölen imaj değişikliği
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü HTS kayıtlarını istedi: Bakan ile konuştu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.