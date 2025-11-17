Haberler

Boyabat'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Boyabat'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kermes ile Filistin'e destek amaçlı yiyecek satışları yapıldı. İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insani trajedi olduğunu vurgulayarak, zulme karşı durmanın önemine dikkat çekti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Filistin yararına kermes gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Boyabat Şubesi tarafından Beyazıt Camisi avlusunda açılan kermeste, gönüllü vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, açılışta yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insani trajedi haline geldiğini söyledi.

Bu saldırıların yalnızca binlerce masum sivilin yaşam hakkını gasbetmekle kalmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası hukukun temel prensiplerini de açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Unutmaz, şöyle konuştu:

"Bu zulme karşı sessiz kalmak sadece mevcut acıları derinleştirmekle kalmayacak, gelecek nesillerin vicdanında kapanmaz yaralar açacaktır. Bugün atılacak her adım, daha adil bir dünya için yarına miras bırakılacaktır. Hayra anahtar şerre kilit, Müslümanların yanında olmak, zalimlere karşı duruş sergilemek için buradayız."

Beş gün sürecek kermesten elde edilecek gelir Filistin'e bağışlanacak.

