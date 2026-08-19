Boyabat'ta Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Emir Engin yaralandı. Kaza, Boyabat-Kastamonu kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Boyabat-Kastamonu kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Emir Engin (26) idaresindeki 34 BZH 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA