Boyabat'ta itfaiye aracı devrildi: 1 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir şirkete ait itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen itfaiye aracının sürücüsü yaralandı.
Boyabat Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde E.Ö. idaresindeki 20 K 86698 plakalı bir şirkete ait itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA