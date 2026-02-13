Haberler

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitim programında afet bilinci ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik "Afad Farkındalık Eğitimi" ile "Uygulamalı İlkyardım Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sinop Şubesi iş birliğinde Boyabat Adliye Salonu'nda düzenlenen eğitimde afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri, temel afet bilinci ve risk yönetimi konularında bilgi paylaşıldı.

Üç gün süren eğitim programında teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara uygulamaları eğitim de verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, eğitimlerin önemine dikkati çekerek, "Afet bilinci ve ilk yardım bilgisi sadece görev alanlarımızda değil, hayatın her anında büyük önem taşımaktadır. Personelimizin her konuda yetkin, bilinçli ve hazırlıklı olması için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğiz. Bu anlamlı programın hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm kurum ve eğitmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

