Boyabat'ta 154 öksüz ve yetim öğrenciye 10 ay eğitim desteği
Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde, 154 öksüz ve yetim öğrenciye 10 ay süreyle eğitim desteği sağlanacak. Hayırseverler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden katkıda bulunabilecek; süreç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce takip edilecek.
Sinop'un Boyabat ilçesinde 154 öksüz ve yetim öğrenciye 10 ay süreyle eğitim desteği sağlanacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Murat Yıldız'ın koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki 154 öksüz ve yetim öğrenciye 10 ay boyunca eğitim desteği verileceği belirtildi.
Çalışmaya katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin Boyabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bilgi alabileceği aktarılan açıklamada, yardımların öğrencilere ulaştırılması sürecinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce takip edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA