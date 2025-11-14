Haberler

Botsvana'da Demokrasi Güçleniyor

Botsvana'da Demokrasi Güçleniyor
Güncelleme:
Botsvanalı aktör ve komedyen Letsomo la Tshipa, 2024 seçimleri sonrası ülkedeki hükümet değişikliğini değerlendirerek, demokrasinin güçlü ve olgun olduğunu vurguladı.

Botsvanalı aktör ve komedyen Letsomo la Tshipa, "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık." dedi.

Tshipa, AA muhabirine ülkesinde 2024'te düzenlenen seçimler sonucu 58 yıllık iktidar partisinin değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesi için 2024'ün en güzel yıl olduğunu belirten Tshipa, "Çünkü hükümet değişikliği yaşadık. Aynı partiden bir başkan değil farklı siyasi partiler iktidar değiştiriyor ve bu, demokrasimizi sağlamlaştırdı çünkü siyasi partiler arasında da değişim olmadan demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşemeyeceği söylenir." diye konuştu.

Değişim sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Tshipa, "58 yıl boyunca çoğunlukla başkanlık değişimi yaşadık, hükümet değişimi değil başkan değişimi, siyasi parti değişimi değil ama bu sefer siyasi partiyi değiştirdik." dedi.

Tshipa, bu durumun diğer Afrika ülkelerine de örnek olduğunu vurgulayarak, "Bir Afrikalı liderin seçimleri kaybettiğini ancak protesto etmek yerine eski başkanımızın yaptıklarından ilham aldığını söylediğini hatırlıyorum." diye konuştu.

Botsvana'daki seçimlerin Batı ülkelerine etkisine de değinen Tshipa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batı dünyası için de bir şok oldu çünkü onlar, Afrika'yı her zaman kötü bir şekilde tasvir ediyorlar. Çoğu zaman Afrika'da hükümet değişikliği olduğunda bir tür sorunların çıkması beklenir ama burada, Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık.

Amerika'dayken bir adamla konuşuyordum, demokrasiden bahsediyorduk ve sonra bana meydan okudular. 'Ah, sizin demokrasiniz tam değil çünkü hiç siyasi parti değişikliği yaşamadınız ancak siyasi partilerinizi değiştirdiğinizde ve yine de istikrarı koruduğunuzda, o zaman demokrasinizin olgun olduğuna inanırız.' dediler. Geçen yıl bunu kanıtladık."

Seçimler sonrasında bazı insanların endişelendiğini ifade eden Tshipa, "Şu anda tek sorun, oy verenlerin ve hatta oy vermeyenlerin endişesi çünkü çok fazla değişiklik bekliyorlar. Halkımızın günlük düşüncelerini karakterize eden şey bu. Hayatlarında çok fazla iyileşme bekliyorlar." diye konuştu.

Tshipa, ülkesini ve insanlarını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
