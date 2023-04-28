Bosnalı siyasi partilerden Yüksek Temsilci'nin 'federasyon hükümeti kurulması' kararına tepki

Bosna Hersekli siyasi partiler, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in "Bonn yetkilerini" kullanarak, ülkedeki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) hükümetinin kurulması yönünde karar almasını tepkiyle karşıladı.

Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapılan yazılı açıklamada, Schmidt'in, FBİH hükümetinin kurulması için "Bonn yetkilerini" kullanmasının "dayatma" olduğuna yer verildi.

Açıklamada, "Bosna Hersek Anayasası'nın çiğnenmesi ve Boşnakların çocuğunun iradesinin hiçe sayılması kabul edilemez bir emsaldir." ifadesi kullanıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in lideri olduğu Demokratik Cephe (DF) de kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu bildirdi.

DF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Schmidt'in 'dayatma kararı'nı tamamen reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Sosyal Demokrat Partiden Yüksek Temsilci Scdmidt'e destek

FBİH Başkanı Lidija Bradara'nın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Nermin Niksic ise kararı desteklediklerini duyurdu.

Niksic, "Ne yazık ki kaliteli çözümler bulmaya çalışan daha fazla yerel politikacı olmadığı sürece, Yüksek Temsilci'nin (Christian Schmidt) müdahalelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu karar, tüm iyi niyetli siyasi seçeneklerin arzuladığı ve kamuoyu önünde savunduğu bir çözümdür." dedi.

Öte yandan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin yarın toplanacağı ve FBİH hükümetinin kurulması üzerine görüşeceği belirtildi.

Yüksek Temsilci Schmidt, gazetecilere yaptığı açıklamada, FBİH hükümetinin kurulması için sahip olduğu "Bonn yetkilerini" kullandığını duyurmuştu.

Schmidt'in açıklamasının ardından Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, entite hükümetinin kurulmasına engel olan FBİH başkan yardımcılarının imzasına gerek kalmazken, "Teklif edilen hükümete onay veren bir başkan yardımcısının imzası anayasaya uygundur." ifadelerine yer verilmişti.

Bosna Hersek'teki genel seçim

Bosna Hersek'te genel seçim 2 Ekim 2022'de yapılmış, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi de Zeljka Cvijanovic olmuştu.

Devlet Başkanlığı Konseyi, 22 Aralık 2022'deki oturumunda, Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Borjana Kristo'yu devlet seviyesinde hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığına Milorad Dodik seçilmiş, RS hükümeti ise 21 Aralık'ta kurulmuştu. 28 Şubat'ta da FBİH Başkanlığına Lidija Bradara getirilmişti.

Bradara, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, federasyon hükümeti kurma görevini SDP Genel Başkanı Niksic'e verdiğini duyurmuştu.

FBİH hükümeti, siyasi partilerin kabinede kimin yer alacağı tartışmaları sebebiyle kurulamıyor.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan YüksekTemsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.