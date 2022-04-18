Bosnalı Sırp Lider Dodik, 'ayrılıkçı' yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, silahlı kuvvetler ve vergilendirme alanında Bosna Hersek Devleti'ne ait yetkilerin, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne geçirilmesine dair kanunun onaylanmasını 6 ay ertelediğini açıkladı.

Dodik, Belgrad'da yayın yapan günlük gazete "Politika"ya verdiği röportajda, tartışmalara neden olan yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlı kuvvetler ve vergilendirme alanında Bosna Hersek Devleti'ne ait yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entite'sine geçirilmesini öngören kanuna yönelik tepkileri hatırlatan Dodik, "Kanunun onaylanmasını 6 ay erteliyoruz. Bütün belgeler hazır olmasına rağmen hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Prosedürü askıya aldık ne zaman yola devam edeceğimize biz karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Dodik, "Moskova ile iş birliği yapmakla suçlandığına" ilişkin soruya, "Sadece Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne ve Sırp halkına hizmet ediyorum. Rusya'nın isteği üzere Sırp halkının çıkarlarına aykırı hiçbir şey yapmayacağım." yorumunda bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entitesindeki bütün Almanya ve İngiltere kökenli projeleri askıya alacağının altını çizen Dodik, "Belki de devletin iki entitesi arasında ayrımcılık yaparak bizi bölen onlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nden tepki çeken karar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve AB delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

AB delegasyonunun yanı sıra 5 ülkenin büyükelçiliklerince yapılan ortak açıklamada, Bosna Hersek'teki tüm liderlere kışkırtıcı ve bölücü söylemlere son vermesi çağrısı yapılmıştı.????