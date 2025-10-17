Boşnak lider Aliya İzetbegoviç, ölümünün 22. yılında Saraybosna'daki kabri başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç için vefatının 22'nci yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde yapılan törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aliya İzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye ve birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, programa katılanlar İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı, dua etti.

Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek için İzetbegoviç'i anmanın önemli olduğunu belirterek, "Bosna Hersek tarihine adını yazdıran bir isimdi. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk lideriydi. Zor zamanlarda ağır bir yük üstlenen biriydi." dedi.

İzetbegoviç'in bilge ve iyi niyetli bir adam olduğunu aktaran Komsic, anısına her zaman saygıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

"Unutulması mümkün olmayan bir lider"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da burada yaptığı açıklamada, İzetbegoviç'in büyük bir devlet adamı, asker ve düşünür olduğunu, onun hatırasını yaşatmak için Saraybosna'da olduklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) birlikte yaptığı Aliya İzetbegoviç'i anma töreni için çalışmalar yaptıklarını anlatan Akar, şöyle konuştu:

"İzetbegoviç'in yaptıkları anlatmakla bitmez, bir tarafta yaptığı pratikler vardır, diğer tarafta da fikirleri, kitapları vardır. Çok ciddi zorluklar yaşandı burada. İzetbegoviç, kendi şahsi hayatında da çok ciddi sıkıntılara maruz kaldı. Sonunda ülkesi için, milleti için yapması gereken ne varsa bunları büyük bir ferasetle, büyük bir iradeyle, cesaretle ortaya koydu. Sadece Boşnaklar için değil, bütün mazlum milletler için örnek olacak görüşleri var, fikirleri var, çalışmaları var. Bu manada gerçekten unutulması mümkün olmayan bir lider."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzetbegoviç'i yaşamının son günlerinde ziyaret ettiğini dile getiren Akar, "Gerçekten bir vasiyet niteliğinde, 'Ülkemizi, milletimizi sizlere emanet ediyorum, onları destekleyin, onlarla beraber olun' şeklinde vasiyette bulundu. Şu anda Türkiye, buradaki kardeşlerimiz için, Bosna Hersek halkı için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2003'te vefat etti

8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideoloji ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan SDA'yı 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.