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Saraybosna'da Çanakkale Şehitleri Anma Günü konseri düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla konser etkinliği gerçekleştirildi. Konserde, neyde Melih Berse, udda Mirza Redzepagic ve bağlamada Muzaffer Özdemir'in performansıyla solist Mehmed Kukurozovic şehitlik türkülerini seslendirdi. Etkinlik kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da ağırlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla konser etkinliği gerçekleştirildi.

Başkentteki YEE binasında düzenlenen konserde, neyde Melih Berse, udda Mirza Redzepagic ve bağlamada Muzaffer Özdemir'in performansıyla solist Mehmed Kukurozovic şehitlik türkülerini seslendirdi.

"Çanakkale içinde vurdular beni", "Hey onbeşli onbeşli", "Plevne Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserlerine konsere katılanlar da eşlik etti.

YEE Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, türkülerin Türkçe ve Boşnakça seslendirildiğini dile getirerek, Bosna Hersek'in birçok bölgesinde Çanakkale ile ilgili film gösterimi yapacaklarını söyledi.

Yaman, etkinlik kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ağırladıklarını ve Çanakkale'de yaşananları dinlediklerini ifade etti.

Mehmed Kukurozovic ise 18 Mart'ın Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu savaşta Osmanlı Devleti'nin birçok bölgesinden Müslümanın yer aldığını, şehit askerlerin hikayelerini anlatan eserleri seçtiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Erhan Afyoncu Saraybosna Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

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