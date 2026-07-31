Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Sakarya'ya ulaştı

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yapan "Filistin Konvoyu", Sakarya'ya geldi.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Kocaeli ile Sakarya sınırında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup tarafından karşılandı.

Serdivan Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra Demokrasi Meydanı'nda yerel destekçilerle buluşan aktivistler, "Sakarya'dan Gazze'ye, Direnişe Selam" sloganıyla Millet Bahçesi'ne yürüdü.

"Aktivistlerin hikayelerini dinleyebilirsiniz"

Buradaki mitingde Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları adına konuşan İsmail Tiryaki, konvoyun Bosna Hersek'ten yola çıktığını belirterek, 72 milleti barındıran Sakarya'da misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Misafirlerin akşamları alanda olacağını dile getiren Tiryaki, "Gelip onların hikayelerini dinleyebilirsiniz. Küresel Sumud Filosu aktivistleri var, hepsinin ayrı hikayesi var. Allah merhamet etsin Gazze'ye, zalimlerin zulmünü yok etsin. İşkenceci, katil, iştirakçı, soykırımcı İsrail'i yerle bir etsin." dedi.

Konvoyun sözcüsü Hüseyin Durmaz ise Gazze'de her gün şehit haberlerinin gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Durmaz, konvoyun amacından bahsederek, "Filistin konvoyu insani yardım derneği değil, bu aktivizm, hak savunuculuğu. Birçok sivil toplum örgütünün, aktivistin, zihni çalışan, vicdanı olan herkesin bir araya gelerek hareket ettiği kolektif yapı. Bu misyonda kendimize 3 temel hedef belirlerdik. Batı Şeria'nın Gazze olmasını engelleyeceğiz, yerle bir edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden oraya doğru hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesten bu yana Gazze'nin dünya gündeminden düştüğüne işaret eden Durmaz, "Gazze'nin yeniden imarının beklendiği, ayağa kalkmasının beklendiği süreç yerine, Gazze işgalinin arttığı ve insanların yaşam koşullarının yaşanılmaz olduğunun devam ettiği çok kritik süreçteyiz. Gazze'deki bu durumun yeniden uluslararası gündeme gelmesini ve İsrail'in üzerindeki baskının artmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Durmaz, üçüncü temel amaçlarının güzergah güzergah gezerek istişarelerde bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar tarafından kentte gerçekleştirilecek çeşitli eğitim ve etkinliklerin ardından konvoy, 3 Ağustos'ta Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: AA