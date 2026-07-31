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Seydikemer'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Seydikemer'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Bayır Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.

Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay

Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan yangın geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

Söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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