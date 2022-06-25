Bosna Hersek'teki Ayvaz Dede Şenlikleri'nde yer alacak atlılar geçit törenine katıldı

DONJI Bosna Hersek'te bu yıl 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 280 atlı, Donji Vakuf kentinde coşku ve alkışlarla karşılandı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere ülkenin farklı kentlerinden katılan atlılar için Donji Vakuf'ta geleneksel geçit töreni düzenlendi.

Donji Vakuf halkı, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğine yoğun ilgi gösterdi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Salih Arslanovic'e teslim etti.

Adilovic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersekli Müslümanların, Ayvaz Dede'nin duaları sonucu burada bir mucizenin yaşandığına inandıklarını belirterek, "Biz de yıllar önce yaşananlara değer veriyor ve gelenek olarak onu koruyoruz." dedi.

Geçit törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Türkiye'den çok sayıda davetli katıldı.

Merkezi program yarın Prusac'ta gerçekleştirilecek

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı ise yarın Prusac'ta yapılacak.

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin, Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır sınırlı katılımla gerçekleştirilen şenliklerin, bu yıl eski kalabalık günlerine döneceği ifade ediliyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.