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Bosna Hersek'te Türk Diyanet Vakfı'nın Katkılarıyla Yeni Camii Açıldı

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Bosna Hersek'in Olovo şehrinde, Türk Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı, Türkiye ve Bosna Hersek'ten gelen davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta, camilerin tarihsel önemine vurgu yapıldı ve Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların güçlenmesi temennisi dile getirildi.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Cami açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Dairesi Uzmanı Cebrail Küllü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını ileterek, "Bugün kardeşliğimizin bir nişanesi mahiyetinde Olovo'da inşa edilen caminin açılışı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ve Türkiye'nin ortak tarih ve medeniyetin mirasçıları olduğunu söyleyen Küllü, "Bu tarih ve medeniyeti oluşturan en önemli unsurlardan birisi de camilerdir. İslam'da camiler geçmişten bugüne hayatın merkezinde yer almış, geçmişin kadim mirasını geleceğe taşıyan önemli bir müessese olmuştur. Bunun en güzel örneklerini bu topraklarda hep birlikte görmekteyiz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de Türkiye'ye teşekkür ederek, açılan caminin korunmasını ve nesilden nesile hizmet vermesini diledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, inşası tamamlanan caminin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, "Camiler ibadet mekanları olmasının yanı sıra medeniyetimizin sembolü ve şehirlerimizin adeta kalbidir." ifadelerini kullandı.

Caminin Olovo'nun merkezinde inşa edildiğini aktaran Güvenç, "Büyük oranda Türkiye'den gelen bağışlarla inşa edilen bu cami için emek harcayan, destek veren ve bu uğurda çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 600'den fazla caminin yıkıldığını anımsattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in de katıldığı açılışta, Bosna Hersek ve Türkiye'den hafızlar ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Yeni Camii Ahi Evran Kırşehir Türkiye Cami

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