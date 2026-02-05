Saraybosna'daki 'pazar yeri katliamının' 32. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 32. yılında anma töreni düzenlendi.

Sırp askerlerinin 5 Şubat 1994'teki saldırısının 32. yıl dönümünde Markale pazar yerinde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanların yanı sıra bakanlar, bürokratlar, büyükelçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de hazır bulundu.

Bosna Hersek milli marşının okunmasıyla başlayan törende, hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasının ardından dua edildi.

Saldırıda yaralanan Hasan Banda, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara ailesi için yiyecek bir şeyler almak için geldiğini ve atılan bombayla yaralandığını söyledi.

O güne dair hatıralarının kendisi için son derece ağır olduğunu dile getiren Banda, "Asla unutulmayacak büyük bir katliamdı." dedi.

Patlama anına tanık olan Duran Donko ise saldırı nedeniyle pazar yerinin kana bulandığını belirterek "Kan tramvay hattına doğru bir dere gibi akıyordu. Vücut parçaları toplanıyordu, yaralılar araçlara bindiriliyordu. Bunlar asla silinmeyecek görüntüler, bu çok korkunçtu." diye konuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de yaşananların siyasi ve toplumsal tartışmalarda daima hatırlanması ve savaş sırasında yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade ederek, bu hafıza üzerine daha iyi bir gelecek inşa edilmesi ve benzer trajedilerin bir daha asla yaşanmaması için ortak sorumlulukla hareket edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Tören, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı.

Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 84 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek'teki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.