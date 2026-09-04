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Bosna Hersek'te Seçim Kampanyası Başladı

Bosna Hersek'te Seçim Kampanyası Başladı
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- Genel seçimde 3 milyon 414 bin 364 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için 4, Sırp üyeliği için 3 ve Hırvat üyeliği için 3 olmak üzere 10 aday, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) başkanlığı için ise 12 aday yarışacak.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılacak genel seçim için siyasi partiler ve adaylar için kampanya dönemi başladı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan kampanya dönemi kapsamında başta başkent Saraybosna olmak üzere ülkenin birçok yerinde adayların fotoğraflarının ve siyasi partilerin propagandalarının yer aldığı afişler asıldı.

CIK resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, seçimde 3 milyon 414 bin 364 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için 4, Sırp üyeliği için 3 ve Hırvat üyeliği için 3 olmak üzere 10 aday, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) başkanlığı için ise 12 aday yarışacak.

Bosna Hersek Federasyonu sınırları içindeki seçmenler, Boşnak ve Hırvat üye için oy kullanacak, RS'deki seçmenler de Sırp üye için oy verme işlemi gerçekleştirecek.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın ardından onuncu kez yapılacak genel seçimde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

CIK, genel seçime katılmak üzere 75 siyasi parti ile 4 bağımsız adayın başvurusunu tamamen veya kısmen onaylarken, 29 koalisyonun seçimlere katılmasına izin verdi.

Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir düzenlenirken, en son 2 Ekim 2022'de genel seçim yapılmıştı.

Kaynak: AA
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