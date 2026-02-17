Haberler

Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Bosna Hersek'in Livno kenti yakınlarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 17.31'de kaydedildiği bildirildi. Deprem Hırvatistan'ın Split kentinde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk veya hasar rapor edilmedi.

Bosna Hersek'in güneybatı kesiminde bulunan Livno kenti yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, merkez üssü Livno'nun 13 kilometre kuzeybatısı olan bölgede, yerel saatle 17.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Hırvatistan'ın Split kentinde de hissedilirken, yerel yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ülke basını ise bölge sakinlerinin depremin oldukça şiddetli hissedildiğine ilişkin ifadelerine yer verirken, herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

