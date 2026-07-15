Saraybosna'da 15 Temmuz Anma Programı

Bosna Hersek'te, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının organizasyonuyla gelen 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Akseki, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

"15 Temmuz Türkiye'ye diz çöktürme projesiydi" diyen Akseki, şöyle devam etti:

"Dışarıda planlandı, içerideki işbirlikçileriyle hayata geçirilmek istendi. Ama ne hesabı yapanlar ne de hesabı uygulayanlar, Türkiye'nin asla diz çökmediğini, asla diz çökmeyeceğini hesap edemediler. 15 Temmuz gecesi millet bir destan yazdı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çelik iradesi sayesinde yazdı."

Akseki, FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini, Bosna Hersek'te bu kararlılığı gösterdiklerini söyledi.

Büyükelçilikteki anma töreninin ardından Akseki ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehit Mezarlığı'na geçerek burada şehitler için dua etti. Şehitlikteki programa Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de katıldı.

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de dua programı düzenlendi. Şehitlik ve camide düzenlenen programlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da hazır bulundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Başçarşı'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.