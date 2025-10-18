Haberler

Bosna Hersek'in kurucu lideri İzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım" eseri senfoniye dönüştürüldü

Bosna Hersek'in kurucu lideri İzetbegoviç'in 'Özgürlüğe Kaçışım' eseri senfoniye dönüştürüldü
Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılında, "Özgürlüğe Kaçışım" kitabından ilham alınarak oluşturulan müzik senfonisinin prömiyeri yapıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılında, "Özgürlüğe Kaçışım" kitabından ilham alınarak oluşturulan müzik senfonisinin prömiyeri yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında düzenlenen etkinliğe, Aliya İzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosna Hersekli üst düzey yetkililer, birçok ülkenin diplomatik temsilcileri, İzetbegoviç'in yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında rahmet dilediği İzetbegoviç'in mücadelelerle dolu hayatının, zulme karşı direnişin, imkansız görünen şartlarda dahi inançla ayakta kalmanın destansı hikayesini oluşturduğunu belirtti.

Erdoğan, İzetbegoviç'in yalnızca Bosna Hersek'te değil, bütün mazlum dünyada vicdanın sesi olarak tarihteki yerini aldığını vurguladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ve ahlak temelinde yükselen engin fikir ve aksiyon dünyası, zulme ve haksızlığa karşı yönünü arayan insanlığın ufkunda bugün dahi bir yıldız misali parlamaktadır. Aliya, aynı zamanda çağımızın yetiştirdiği önde gelen bir İslam düşünürüydü. İnanç ile akıl, gelenek ile modernlik arasında köprüler kurdu. Onun 'Köle Olmayacağız!' sözü, Bosna mücadelesine rehberlik etti. Aliya, Türkiye'ye beslediği büyük sevgi ve güvenle, kardeş bir halkın izzetli lideri olarak milletimizin gönlünde ebedi yerini ilelebet muhafaza edecektir. Rahmetli Aliya'yla karşılıklı muhabbetimizin eşsiz hatıralarını yaşatmaya ve onun bize bıraktığı vasiyete sahip çıkmaya devam ediyor, kendisini bir kez daha saygıyla yad ediyorum."

Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajının yanı sıra diğer devlet başkanlarından gelen mektuplar da okundu.

İzetbegoviç'in kendi fikri derinliğini anlattığı "Özgürlüğe Kaçışım" kitabından ilham alınarak Saraybosna Müzik Akademisi'nden Emir Mejremic tarafından senfoniye dönüştürülen eser, salondakiler tarafından beğeniyle dinlendi.

Senfoni sırasında sahnede İzetbegoviç'in fotoğrafları ve videolarından oluşan görseller yer aldı.

Mejremic'in yönettiği orkestranın performansı, salondakilerden uzun süre alkış aldı.

Bilal Erdoğan, konserden önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bakir İzetbegoviç tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
