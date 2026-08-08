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Pliva Şelalesi'nde 11. Uluslararası Atlayış Heyecanı

Pliva Şelalesi'nde 11. Uluslararası Atlayış Heyecanı
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Bosna Hersek’in Jajce kenti merkezinde bulunan Pliva Şelalesi'nde "11. Uluslararası Şelale Atlayışları" düzenlendi.

Bosna Hersek'in Jajce kenti merkezinde bulunan Pliva Şelalesi'nde "11. Uluslararası Şelale Atlayışları" düzenlendi.

Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Slovenya ve Kosova'dan gelen sporcular, Jajce'nin merkezinde bulunan 22 metre yüksekliğindeki Pliva Şelalesi'nden kendilerini nehir sularına bıraktı.

Sporcular, yüksek atlayış ve dik atlayış kategorilerinde yarıştı.

Şelaleden atlama yarışlarını yüzlerce kişi izlerken, renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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