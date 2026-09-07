Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Sırbistan ile diplomatik ilişkilerin 'en düşük' seviyede olacağını belirtti

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından bu ülkeyle diplomatik ilişkileri "en düşük" seviyeye indireceklerini açıkladı.

Konakovic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından bir dizi kararı uygulamaya koyacağını belirtti.

Sırbistan'da bugün yaşananların "kabul edilemez" olduğunu aktaran Konakovic, "Eğer yetkim olsaydı, hiç düşünmeden Sırbistan ile tüm diplomatik ilişkileri keserdim. Ama bu yetkiye sahip değilim. Yapabileceğim şey ise Sırbistan ile diplomatik ilişkileri en düşük seviyede tutmak. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağım." dedi.

Konakovic, "Bosna Hersek'in Belgrad Büyükelçiliğinde durum hukuki olarak biraz karmaşık ancak geri çekebileceğimiz herkesi çekeceğiz. Konsolosluk işlerini Zagreb'e, Podgoritsa'ya, Novi Pazar'a ve diğer yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Sırbistan ile hiçbir ikili görüşmeye katılmayacağını belirten Konakovic, görevde kaldığı süre boyunca Sırbistan ile hiçbir ekonomik işbirliğini de görüşmeyeceğini vurguladı.

Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız arasında dün akşam oynanan maçta, Kızılyıldız'ın taraftarlarının, savaş suçlusu Mladic için koreografi yapması ve "Doğru Potoçari'ye" yazılı pankartlar açmasına ilişkin olarak da Bakan Konakovic, bunun "bardağı taşıran son damla" olduğunun altını çizdi.

Mladic'in, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmesinin ardından, cesedi bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla gömülmüş, Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Kaynak: AA