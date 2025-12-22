Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet

KONYA'da meslektaşı olan ve boşanmak isteyen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) 22 bıçak darbesiyle öldüren Abdullah Küçüktaşdemir (48), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'nde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan, ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Küçüktaşdemir hayatını kaybetti, yakalanan Abdullah Küçüktaşdemir tutuklandı. 3 yıllık evli olan çiftin, önceden de boşanma davası açtıkları fakat daha sonra vazgeçtikleri öğrenildi. Ayrıca Ebru Küçüktaşdemir'in öncesinde eşi tarafından 'ölüm'le tehdit edildiği, şikayette bulunduğu, daha sonra şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

'KOLUMDA 'EBRU' YAZIYOR'

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü. Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanık Küçüktaşdemir, "Ben mal mülk düşkünü değilim. Bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Kayınvalidem yüzünden, yuvamız yıkıldı" dedi. Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' hükümlerini de uygulamadı.