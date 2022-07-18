BOŞANMAK İSTEMEYEN ADAM 50 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DİREĞE ÇIKTI - Haberler

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BOŞANMAK İSTEMEYEN ADAM 50 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DİREĞE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan Barış B. 50 metre uzunluğundaki emniyet müdürlüğüne ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan Barış B. 50 metre uzunluğundaki emniyet müdürlüğüne ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. Barış B., ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu yaklaşık 2 saat sonra aşağıya indirildi.

Bodrum'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan, bu süreçte de psikolojik sorunları oluşan Barış B., boşanmak istemediğini belirterek saat 20.30 sıralarında Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtafiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede atlama yatağı kuruldu. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna çabalarına başladı. Barış B. ise eşinin bölgeye gelmesini istedi. Bölgeye gelen eşi Barış B.'yi aşağıya inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi aşağıya indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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