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Boşanma Sürecindeki Baba, Engelli Kızının Velayetini İstiyor

Boşanma Sürecindeki Baba, Engelli Kızının Velayetini İstiyor
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Malatya'da boşanma aşamasındaki Gökhan Pehlivan, engelli kızı İ.N.P.'ye eşi tarafından şiddet uygulandığı iddiasıyla velayetinin kendisine verilmesini talep ediyor. 2,5 yıldır süren hukuki mücadelede, kızının sağlık durumu ve yaşadığı morluklar dikkat çekiyor.

Boşanma aşamasındaki baba, engelli kızının velayetinin kendine verilmesini istiyor

Engelli kızına şiddet uygulandığını iddia eden baba, velayetin kendisine verilmesini istiyor

MALATYA - Malatya'da boşanma aşamasındaki eşiyle 2,5 yıldır hukuk mücadelesi veren Gökhan Pehlivan, 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uygulandığını öne sürerek kızının velayetin kendisine verilmesini talep ediyor.

Malatya'da yaşayan Gökhan Pehlivan boşanma aşamasındaki eşi N.P.'nin 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uyguladığını belirterek kızının veleyetinin kendine verilmesini istedi. Eşi N.P.'den ayrılmak için 2,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren Gökhan Pehlivan, kızları İ.N.P.'ye uygulanan şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve bunun doktor raporu ile belgelendiğini iddia etti.

Kızları İ.N.P'nin Serebral palsi hastası olduğunu ve eşinin evde bakım ücretini kaybetmemek adına kızının velayetini kendine verilmesini istemediğini ileri süren Gökhan Pehlivan yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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