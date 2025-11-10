Haberler

Boşanma Sürecinde Karşılıklı Suçlamalar ve Beraat

Boşanma Sürecinde Karşılıklı Suçlamalar ve Beraat
Güncelleme:
Ankara'da Uğur A. hakkında boşanma aşamadaki eşi F.A.'nın şikayetleri üzerine 21 soruşturma açıldı. 19 soruşturma takipsizlikle sonuçlanırken, hakaret ve tehdit suçlarından açılan iki davada Uğur A. beraat etti. Uğur A., eşinin haksız suçlamalarla psikolojik olarak yıprattığını iddia etti.

ANKARA'da Uğur A. hakkında, boşanma aşamasındaki eşi F.A.'nın şikayetleri üzerine 21 ayrı soruşturma açıldı. Bunlardan 19'unda 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilirken, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından açılan 2 davada da Uğur A. beraat etti.

Otobüs firmasında muavin Uğur A., 2018 yılında F.A. ile evlendi. 2 kız çocukları olan çift, 2023 yılında şiddetti geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma davası sürerken F.A.'nın darp ve tehdit iddiasıyla yaptığı şikayetler üzerine Uğur A. hakkında; Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet başsavcılıklarında 21 ayrı soruşturma açıldı. F.A., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu bir suç duyurusu dilekçesinde; 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Uğur A.'nın koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ısrarla kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, intikam amaçlı hakkında iftiralar attığını ileri sürdü. F.A. ayrıca eşinin kendisi hakkında suç uydurduğunu, çocuk istismarı, dolandırıcılık gibi suçları normalleştirip, bu suçlarına ortak olmadığı için suçlamalarda bulunduğunu iddia etti. Soruşturmalar sonunda suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilirken, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından Ankara 68 ve 72'nci Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açıldı. Uğur A., iki davada da beraat etti.

'ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ'

Bu süreçte Uğur A. da eşi F.A.'nın kendisine yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu, sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Uğur A., sürekli aynı iddialarla şikayet edildiğini ve bu nedenle psikolojik olarak yıprandığını belirterek, eşinin yargı süreçlerini kötüye kullandığını öne sürdü. Uğur A., eşinin evlikleri boyunca eş olarak üzerine düşeni yapmadığını iddia ederek, "Ben çocuklarımı babasız, annesiz büyütmek istemediğim için bazı şeylerine göğüs germek zorunda kaldım ve tehdit edildim. Eşim kendine bir şey aldırmak istediğinde bile beni çocuklarımla ilgili sürekli tehdit etti. Dediğimi yapmazsan 'çocukla ilgili iftira atacağım' dedi. En son Sakarya'da canlı sohbet hatlarında üyelik yaptığını öğrendim. Eşim, herhangi bir şeye ihtiyacımız olmadığını bildiği halde buna devam etti" dedi.

Uğur A., eşinin suçlamaları nedeniyle 2023 yılından bu yana 21 soruşturma açıldığını, 24 kez ifade verdiğini, 10'unun çocuklarıyla ilgili olduğunu, bu şikayetlerden 2'si ile ilgili 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığını söyledi. Uğur A., "Ankara 68 ve Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılama soncunda beraat kararı aldım. Çocuklarım devlet korumasında ve ben çocuklarımı 34 aydır görmüyorum. Hakkımda sürekli usulsüz kararlar veriliyor. Bizim evliliğimizde asla benim eşime veya çocuklarıma karşı herhangi bir cinsel istismar, şiddet, argo hiçbir şeyim olmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
