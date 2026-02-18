Haberler

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan Aylin Polat Dağ hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, zanlıyı yakaladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Aylin Polat Dağ (55) ile boşanma aşamasındaki kocası Erdal Dağ arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal Dağ, yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA " / " + Cem Ali Kuş -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti