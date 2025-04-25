Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti: Pınar Altınel Toprağa Verildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Pınar Altınel, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Eşi Cengiz Altınel ise cinayetin ardından intihar etti.
Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldüren kadın toprağa verildi.
Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundaki çalıştığı kafede, boşanma aşamasındaki eşi Cengiz Altınel (40) tarafından silahla öldürülen Pınar Altınel'in (32), cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Alaçam Fatih Camisine götürüldü.
Buradaki cenaze törenine Altınel'in ailesi ve yakınları, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Altınel'in naaşı Alaçam Şehir Mezarlığına defnedildi.
İntihar eden Cengiz Altınel'in cenazesinin ise Yakakent ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.
Dün çalıştığı kafede Pınar Altınel'i tabancayla öldüren Cengiz Altınel, aynı silahla intihar etmişti.