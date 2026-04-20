Mersin'de 3 çocuk annesi, kendisini bıçakla yaralayan eşinin cezalandırılmasını istiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan Havva Çelen, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Olay, parkta kızını görmek için buluşurken gerçekleşti ve 4 yaşındaki kızı da duruma tanık oldu.

Bağlar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Havva Çelen, 25 Mart'ta kızını görmek istediğini söyleyen boşanma aşamasındaki eşi M. Çelen ile parkta buluştu.

Görüşme sırasında M. Çelen'in bıçakla saldırdığı kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Havva Çelen, zanlıdan şikayetçi oldu.

Çelen, AA muhabirine, saldırı nedeniyle akciğerinin ve sağ kolunun zarar gördüğünü söyledi.

Olayın 4 yaşındaki kızının yanında yaşandığını dile getiren Çelen, "Kızımın 'anne' diye çığlık atması hala kulağımda. Akciğerim söndü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Psikolojim bozuldu, kızlarımı göremiyorum. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Havva Çelen, şüphelinin daha önce de kendisini darbedip annesinin evini ateşe vermeye çalıştığını iddia etti.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü