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Kayseri'de apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü

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Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisini bıçaklayarak öldüren sanık İ.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirterek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul M.G'nin (36) kocası E.G. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İ.Ş. (51) ise İstanbul'dan Kayseri'ye nakil aşamasında olduğu için duruşmaya katılamadı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşmada, taraf avukatları dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle 9 Aralık 2025'te konuşmaya gelen İ.Ş, bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. ile karşılaşmış, M.G'yi bıçakla yaralayarak öldüren İ.Ş, karısının bulunduğu dairenin kapısını baltayla kırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Murat Asil
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