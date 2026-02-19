Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren koca tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ tutuklandı. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan şüpheli, hastaneye kaldırılmadan polis tarafından gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı (55), başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ (45), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gebze'ye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu. Daha sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Polat Dağ, kurtarılamadı. Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi. Diğer yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erol Dağ, tutuklandı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa