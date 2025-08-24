Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şüpheli İntihar Tehdidinde Bulundu

BAŞAKŞEHİR'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kendisini kovalayan polis ekiplerindan kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı kendi başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine eğitimli müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi. Polisin şüpheliyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Kurye kılığında siteye girdiği iddia edilen bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yarlaandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.