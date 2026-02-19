Haberler

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı silahla öldüren Erdal Dağ tutuklandı. Olay, tren istasyonunda gerçekleşti ve kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda dün boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal Dağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Erdal Dağ, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'a (55) yanında bulunan silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Aktaş -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa