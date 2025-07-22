Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ve A.Ö. ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve N.A. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen duruşmada sanıklar, soruşturma ve iddianame aşamasında verdikleri ifadelerinin aynı olduğunu belirterek ifadelerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

İddianamede sanık, Emrah Akpınar hakkında, "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Sanığın ayrıca, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da cezalandırılması istendi.

A.Ö. hakkında ise "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, Emrah Akpınar'ı olayın ardından sakladıkları belirlenen E.Y. ve N.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, Akpınar ile yeğeni A.Ö. olayın ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve N.A. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Maktule Emine Akpınar'ın avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, mahkemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık Akpınar'ın babasının da oğlunun firari olmasına yardımcı olduğuna ilişkin deliller olduğunu söyledi.

Emrah Akpınar'ın babasının da ek iddianame düzenlenerek, dosyaya sanık olarak eklenmesinin talebinde bulunduklarını belirten Çakıroğlu, "Dosyayla alakalı en yeni gelişme buydu ve mahkemeden bunu talep ettik. 'Değerlendireceğini' söyledi. Sanık, her ne kadar cinayeti planlamadığını söylese de dosya içerisindeki beyanlar cinayeti tasarlayarak planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Kendisi cinayetten 3-4 gün önce av malzemeleri satan bir dükkandan dağ postalı temin ediyor. Neden bunu yapıyor, zaten cinayetten sonra firari olduğu noktalar dağlık bölgeler, kırsal alanlar." dedi.

Sanığın müştekilere yönelik tehditlerin olduğunu öne süren Çakıroğlu, "Daha önceden kendilerini yaşatmayacağına dair beyanları çevreleri tarafından biliniyordu. Duruşma sırasında müvekkillerime sözlü saldırıda bulunması, mahkeme başkanının uyarması ve tekrar duruşma düzeninin sağlanmasıyla duruşmaya devam edildi. Bizler ifadelerimizde bulunduktan sonra kendisinin, 'Yaptıklarınızı beğendiniz mi?' şeklinde suçlayıcı cümleler kullandı. Sanki olayı gerçekleştiren maktulün ailesiymiş gibi beyanlarda bulunması, tabii bunları yüksek sesle söyledi. Mahkeme başkanı hemen bu duruma müdahale etti. Bunlar da göstermektedir ki sanığın herhangi bir pişmanlığı yoktur kanaatindeyiz. İsteğimiz en üst madden cezayı almasıdır.' ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, kadın cinayetlerinin kanayan bir yara olduğunu ifade ederek Emine Akpınar'ın cinayetinden bu yana yaklaşık 102 kadının daha öldürüldüğüne dikkati çekti.