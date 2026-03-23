Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra evi ateşe veren şüpheli adliyeye sevk edildi

FATİH'te H.A.(30), boşanma aşamasındaki eşi Semanur Algül'ü (29), boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli koca H.A. adliyeye sevk edildi.

Yangın, 20 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ÖNCE DARBETMİŞ SONRA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yangın söndürme çalışmaları sonrası evde yapılan incelemede, Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Semanur Algül'ün bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. tarafından boğarak öldürüldüğü ve cinayetin ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı