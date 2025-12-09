Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık O.Ö. (40) ile müşteki Elvan Ö. (34) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık O.Ö. olay günü tartıştığı eşini ağır tahrik sonucu bıçakladığını, olaydan sonra ambulansı çağırdığını ve polise teslim olduğunu söyledi.

Elvan Ö. de olayı anlatarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Elvan Ö, boşanma kararının ardından başka bir adrese taşındığını, eşinin tehditlerinin devam ettiğini belirtti. Eşinin olay günü iki çocuklarının durumunu bahane ederek kendisini eski evine götürdüğünü kaydeden Elvan Ö, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatta kalmaya uğraştığını, yardım istemesinin ardından bilincini kaybettiğini ifade etti.

Tevfikiye Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta O.Ö, boşanma aşamasındaki Elvan Ö'yü evde bıçaklamış, hazırlanan iddianamede O.Ö. hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.