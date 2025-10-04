Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hasgül K'yi bıçakla yaralayan H.K. tutuklandı. Olayda yaralanan Hasgül K. hastanede tedavi altına alındı.

Şahindere Mahallesi Hasan Acara Caddesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Hasgül K'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hasgül K'nin ise Erzurum'daki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
