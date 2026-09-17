Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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SALDIRGAN YAKALANDIAnkara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Buse A.G.'yi (26) okul bahçesinde bıçaklayarak ağır yaralayan Bayram G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Buse A.G.'yi (26) okul bahçesinde bıçaklayarak ağır yaralayan Bayram G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette sorguya alınırken, tedavisi süren Buse A.G.'nin hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı