Haberler

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haymana'da boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i tabanca ile vuran Serdar Hakbilir, ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i tabanca ile vuran Serdar Hakbilir, ardından kendi hayatına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Haymana Çaldağ Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı. Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti

Atletico Madrid'i darmadağın ettiler! Skoru görmeniz lazım
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı

Transfer olduğu gün surat asılmıştı! Herkesi pişman ediyor
Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti

O şehrimizde denizle kara, birbirine girdi