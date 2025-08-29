Boşanma Aşamasındaki Damadını Vuran Kayınpeder Adliyeye Sevk Edildi

AKSARAY'da yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak (59), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atak'ın, bugüne kadar damadı Deniz hakkında tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz'in cenazesinin yarın Altınkaya köyünde defnedileceği belirtildi.

Gözaltına alınan Atak ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atak'ın, bugüne kadar damadı Deniz hakkında kendisine hakaret edip tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi.