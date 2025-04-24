Boşanma Aşamasındaki Çiftin Kanlı Buluşması: Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu.

Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti.

Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının da kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.