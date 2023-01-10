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Boşandığı eşini bıçakla yaraladı

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Boşandığı eşini bıçakla yaraladı

KAYSERİ'de Ömer Eker, 3 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Özlem Eker'i (26), çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

KAYSERİ'de Ömer Eker, 3 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Özlem Eker'i (26), çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4398'inci Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Eker yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi Özlem Eker'in yanında kalan 2 çocuğunu görmeye geldi. Aynı zamanda akraba oldukları öğrenilen ikili arasında çocuklarının olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ömer Eker, eline geçirdiği bıçakla, Özlem Eker'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yardım ve çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Eker ise polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Eker Osmangazi Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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