Eski karısını ve babasını sokakta öldürmüştü! Kan donduran cinayetlerin görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep'te bir hafta önce boşandığı eski karısı ve kayınpederinin bulunduğu aracın önünü kesen Mertcan Köse, tartışmanın ardından tüfekle ikisini de öldürmüştü. Kayıplara karışan Köse her yerde aranırken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te Mertcan Köse'nin (25) boşandığı eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47), otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine engel olmaya çalışan kayınpederi ile otomobildeki eski eşini tüfekle öldürüp, kaçan Mertcan Köse'nin aranmasına ise devam ediliyor.

BİR ANDA ATEŞ AÇTI

Cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse otomobili ile önlerini kesti. Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Mertcan Köse, tüfekle kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde Mertcan Köse'nin tüfeği ile otomobildeki Bilge Kaya ve kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelerken, Köse'nin gidebileceği adreslere operasyonlar düzenledi. İrtibat kurabileceği ve gidebileceği yerleri inceleyen ekipler, Mertcan Köse'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.