Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çalılık alan ve odunlar küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boş arsada çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın Esentepe Mahallesi 4'üncü sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yangını görenler durumun itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında çalılık alan ve odunlar yanarak küle döndü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.