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Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya rekor seviye olan 9.992,45 puandan başladı. Yükselişini sürdüren endeks 10 bin puanı görerek tarihi bir rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puandan başladı. Tarihinde ilk kez 10 bin puanı gören BIST 100 endeksi, tarihi bir rekor kırmış oldu. 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAYACAĞI BEKLENTİSİ

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puanla tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Güncel

Borsa İstanbul İstanbul Bıst Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Sedat DOĞAN:

Yalandır, Aslında diptedir :)

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Mustafa Yörükoglu:

Ekonomi iyilesse işinize gelmeyecek degil mi

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yanıt66
Mülayim sert:

Aynen öyle birader çoğunlukla hisseler eksi daha da düşüyor bunlara göre endeks rekor kırmış

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yanıt2
Ramazan karakuş:

Başarı mı bu,millet evine et,tavuk döner,pirinç alamıyor,ben 40 gündür yemek yiyemedim yokluktan,İnterneti bile WiFi noktasından giriyorum

60
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Türkkızı:

Bu nasıl yalandır , kafam basmıyor matamatik 0 desen , zaten 1000 tl yatırsan 2000 di şu an

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Nurullah Aydın:

Aç.;)))

yanıt6
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Nurullah Aydın:

yazık sana yazık

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muharrem Turedi:

Bu nasıl yükselme kağıtların hepsi eksideborsa rekorda

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Mülayim sert:

Yalandan başka birşey değil benim bütün hisseler eksi 3-4 sabahtan beri dünya kadar zarar neye göre rekor bu anlamadım

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Hakan:

Faiz usd toplamı etmiyor

31
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