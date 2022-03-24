Bornova'dan kadına yönelik şiddete karşı bildiri

ALTINDAĞ, ANKARA (Bültenler) - Bornova Belediyesi'nin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde hazırladığı ve 179 kurum ve kuruluşun da taraf olduğu "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi" başlıklı bildirinin ilk toplantısı yapıldı. Yapılacak olan çalışmaların planlandığı toplantıda 45 kurum daha bildiriye imza attı.

Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan; "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi" bildirisinin ilk toplantısı Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları yerleşkesinde gerçekleşti. Bildiriye imza atan kuruluşların internet üzerinden de katıldığı toplantıda 45 yeni kurum daha eklenerek toplam 244 imzaya ulaşıldı. Ortak eylem planının belirlendiği sunumda çalışmanın amacı, bilgi ve deneyim paylaşımlarının aktarıldı. Kadınların güçlenmesi yolunda yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınlara pozitif ayrımcılık

Bildiriye taraf olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Tek isteğimiz kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulması" dedi. Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını da belirterek, " İzmir Ticaret Odası ile 'Kadın Dostu Kent' Protokolü imzaladık. Altın Bilezik projemizle 1000 kadınımıza istihdam sağladık. Sayısını altıya çıkardığımız Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz ile kadınların sosyal yaşama katılımlarını sağlıyoruz. Kadınlarımıza pazaryerlerinde ücretsiz stant veriyoruz. Tarımsal üretimde bulunan kadınlarımız için on-line satış sitesi kurduk, ürünlerine alma garantisi veriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Eşitlik Birimi kurduk. Kadın çalışanlarımıza ayda bir gün özel izin vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Katledilen kadınlarımızın anısını Meçhul Kadın Heykeli ile yaşatıyoruz" diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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