Haberler

Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencileri Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencileri, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüdü. Okul idaresince düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler, okul çevresindeki güzergahta yürüyerek fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamdaki önemine dikkati çekti.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencileri, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yürüdü.

Hareketli Yaşam Aktiviteleri kapsamında okul idaresi tarafından düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenler okul çevresindeki güzergahta yürüyüş gerçekleştirdi.

Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkati çekmek ve öğrencilere hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, düzenli spor ve hareketin günlük hayattaki yerine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! Yardıma gittiği ülkede tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Gül'ün acı günü! Amcası Mustafa Gül son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün acı günü
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Oğlunu öldürdükten sonra eski eşinin yanına gidip ağlayarak yara merhemi istemiş

Cani baba, oğlunu öldürdükten sonra eve gelip bunları söylemiş
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti

Fon vurgunu sonrası iki devin Türkiye ekonomisi için tavrı netleşti
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı