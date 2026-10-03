Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencileri Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüdü

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencileri, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yürüdü.

Hareketli Yaşam Aktiviteleri kapsamında okul idaresi tarafından düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenler okul çevresindeki güzergahta yürüyüş gerçekleştirdi.

Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkati çekmek ve öğrencilere hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, düzenli spor ve hareketin günlük hayattaki yerine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA