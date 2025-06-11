Bornova'da Motosiklet Kazasında Genç Motokurye Hayatını Kaybetti

Bornova'da Motosiklet Kazasında Genç Motokurye Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman yaşamını yitirdi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kaskı başından fırlayarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Bornova Çevre Yolu'nun Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi. Motokurye Ali Sercan Orman'ın kontrolünü yitirdiği 35 BOB 895 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Dinçer Can SONER / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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