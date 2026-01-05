Haberler

İzmir'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Ömer Lütfi Tekin (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Ömer Lütfi Tekin (26) idaresindeki motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bekleyen S.D'nin (29) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
