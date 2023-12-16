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Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırgan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş etti. Yaralı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli ise Buca ilçesindeki bir adreste gözaltına alındı ve suç aleti olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi H.C.A. (26), Buca ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste suç aleti olduğu değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Üniversitesi Hastanesi Bornova İzmir Buca Haberler

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