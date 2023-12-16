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Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

16 Aralık 2023 16:23 Güncelleme: 16:24 Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırgan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş etti. Yaralı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli ise Buca ilçesindeki bir adreste gözaltına alındı ve suç aleti olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi.